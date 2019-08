Video: Dobrovolníci v onkologickém centru pomáhají malým pacientům s rakovinou. Na dětském oddělení pořádají salon krásy

Dobrovolníci v dětském onkologickém centru pomáhají malým pacientům, aby zapomněli na svou nemoc. Probíhá to již 5 let. Jednou za měsíc dobrovolníci nadace Krab přímo na dětském oddělení pořádají improvizovaný salon krásy, pouští veselou hudbu a plní malé sny všem. V tento den se v nemocnice mluví jen o účesech a manikúře.

„V tuhle chvíli je těžké být sám. A děti i rodiče se takhle rozptylují, je jím z toho trochu lehčeji,“ uvádí dobrovolnice Ludmila Karasevič.

Jedna z pacientek dokonce uvádí, že měla být propuštěna v pátek, ale zjistila, že v pondělí budou dělat manikúru, a proto se hned zeptala, jestli tady může zůstat do pondělí.

„Dělají to velmi krásné dívky, je to paráda. Jsem jim velmi vděčná, že přicházejí, že mají další hodinu na nás, abychom tady byly krásné,“ vyjadřuje své poděkování.

Rodiče jsou moc vděční organizátorce této akce Larise a těm lidem, kteří tam přicházejí a za to, že k ním nejsou lhostejní.

Mnozí přicházejí s kapačkami, lékaři to dovolují. Hlavní věc pro dobrovolnici je zvýšit bojovou náladu malých pacientů a jejich rodičů. Nevzdávat se a snít je už polovina úspěchu, úsměv je již úspěch. Vždyť děsivá diagnóza děti a jejich rodiče měsíce drží na klinice. A dobrovolníci dělají jejich všední dny jasnější a zajímavější, pomáhají jim k pozitivnější náladě.

Jedna z pacientek se přiznává, že jejím nejdůležitějším snem je rychle se uzdravit a druhým snem je vzít své rodiče na Maledivy. Vždycky všem slibuje, že jakmile se uzdraví, tak je vezme na Maledivy.

„Je to místo, kde pravděpodobně rozumíš ceně života. Když sem přijdeš a díváš se na lidi, kteří mají opravdu velké problémy. A ony, děti, běhají, mají radost. Usmívají se. Stačí se podívat do tváří těchto lidí a prostě chápeš, že nemáš právo vůbec truchlit a něco si vymýšlet. Proto je to velmi vzájemné,” upřímně uvažuje dobrovolnice Natalia Nuar.

Nábor dobrovolníků do nadace Krab probíhá přes sociální sítě a média. Každý může nabídnout svou pomoc.