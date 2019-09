Video: Tanec na vozíku. Působivý příběh ženy, která přišla o nohy, ale nevzdala se

Jelena Činková zná sílu skutečného snu. Ve věku 22 let žena prožila tragédii, ale ta ji nezastavila. Stejně pokračuje ve svém milovaném tanci, který miluje od dětství. A stala se mnohonásobnou mistryní světa. Video, které vypráví příběh Jeleny, opravdu zapůsobí do hloubky.

Žena o nohy přišla při nehodě ve věku 22 let. Jelena Činková spadla pod vlak a přišla o nohy.

Před touto nehodou učila děti tancovat. Právě její žáci se stali pro Jelenu motivací vstát z nemocničního lůžka.

„Pracovala jsem s dětmi. To bylo ještě před nehodou. A důležité je, a to si jasně pamatuji, že jsem na resuscitačním oddělení přemýšlela, že mám děti a musím za nimi jet, aby neutekly. Školní rok začal, je třeba studovat. A všichni na mě počkali, chodili za mnou domů. A měli jsme takovou cestu obnovy – jak mojí, tak i jejich. A to byla moje motivace,” vypráví žena.

Jelena nehledě na to, že se ocitla na vozíčku, se rozhodla tančit profesionálně. Je sportovkyně národního týmu Ukrajiny sportovních tanců na vozících.

Tančí se Sašou Oniščenkem, který je jejím partnerem. Tančí duety, latinskoamerický program, evropský program, freestyle. Žena také tančí další dva sólové programy - freestyle a singly.

Čtyřnásobná mistryně světa v tancích na vozíčku hájí práva osob se zdravotním postižením a má aktivní život. Trénuje děti ve své taneční škole Helios, která se stala nejlepší v zemi.

Jelena se také věnuje potápění a praktikuje parašutismus. Má certifikát, má právo ponořit se do hloubky 18 metrů.

Nyní žena sní o nových kvalitních protézách. Má největší cíl jet do Německa a udělat si dobré protézy, protože teď mám velmi vážný problém s protézami, což ovlivňuje její zdraví a brání v aktivním životním stylu.

Věří, že když se splní tento sen, splní se všechny ostatní touhy. V plánech sportovkyně je vytvoření rehabilitačního centra pro invalidy.