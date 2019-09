Video: Žena pláče krystaly „diamatů“. Toto ojedinělé onemocnění šokovalo nejen svět, ale i lékaře

První den si Satenika a její rodina mysleli, že se jí mohly do oka dostat střepy skla, když pracovala na poli. Ale jelikož bolest pokračovala a každý den Satenice příbuzní vyndávali z očí nové krystaly, museli ji vzít k lékaři. V nemocnici jim nejprve nechtěli věřit, protože dříve nikdo nikdy nic takového neviděl.

„Bolelo mě to. Byla jsem u zubaře, když mi něco spadlo na obličej. Až doma si tchyně uvnitř oka všimla „sklíčka“. Dva týdny mi vyndávali z očí krystaly. Mysleli jsme, že to brzy přejde, ale ne, pokračuje to. Mám silné bolesti v oblasti očí,“ uvádí žena.

Nedávno rodina Sateniky poslala krystaly na vyšetření a nyní čekají na rychlý rozbor.

Satenika se vdala, když jí bylo patnáct let. Její manžel má zdravotní postižení, tchyně a tchán jsou důchodci. Dítě této Arménky má pět let. Bohužel nemá možnost léčit se v zahraničí. Tito lidé jsou rolníci, obdělávají půdu, mají dobytek a žádné další možnosti. Ani od svých rodičů Satenika nemůže čekat pomoc, jelikož její matka vychovala další čtyři děti zcela sama.

O neobvyklou nemoc Sateniky se už zajímají na ministerstvu zdravotnictví dané republiky. Na daném resortu již dvakrát vedli jednání s hlavním poradcem oddělení, ale dosud nikdo přesně neví, jak se dá tato nemoc vyléčit.