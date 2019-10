Působivé video: Rusko přes celé své území z atomové ponorky Kňaz Vladimir poprvé odpálilo nejvýkonnější raketu Bulava

Raketa byla vypuštěna z podmořské pozice v Bílém moři na polygon Kura na ruské Kamčatce. Vypálení rakety je součástí plánovaných testů ponorky.

Jak uvádějí v ruském obranném rezortu, let rakety proběhl v systematizovaném režimu, „její bojové a výcvikové složky dorazily na polygon včas, let sledovaly prostředky objektivní kontroly“.

Atomová ponorka Kňaz Vladimir je postavena podle projektu Borej – A a patří k 4. generaci ponorek vytvořených pro ruské námořnictvo. Od prvních třech ponorek Jurij Dolgorukij, Alexandr Něvskij a Vladimir Monomach se Kňaz Vladimir liší dokonalejším systémem manévrování a udržení se v hloubce, řízením zbraní a také je méně hlučný.

Kňaz Vladimir je ruská vedoucí ponorka páté generace třídy Borej.

Ponorky třídy Borej 2 nebo Borej-A

Ponorky třídy Borej 2 nebo Borej-A představují čtvrtou generaci ponorek. Každá z nich nese na palubě 20 střel Bulava s rozdělující se bojovou hlavicí. Každá hlavice bude schopna nést až deset jaderných hypersonických střel. To znamená, že jeden Borej 2 bude moci vypustit 200 hypersonických raket.

Raketa Bulava

Raketa Bulava byla přijata do výzbroje Vojenského námořnictva na začátku roku 2013, současně se zařazením do složení loďstva čelní raketové ponorky strategického určení Jurij Dolgorukij. Od tohoto okamžiku se staly Boreje a Bulavy základem námořní složky jaderných sil Ruska a zárukou strategické parity s USA na nejbližších 30 až 40 let. Akční rádius rakety činí osm tisíc kilometrů, počáteční hmotnost je 36,8 tuny. Může nést šest až deset hypersonických manévrujících jaderných raket individuálního navádění o celkové hmotnosti 1,15 tuny, které jsou schopny měnit výšku a směr letu.