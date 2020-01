V Nemocnici Na Bulovce probíhá briefing ohledně koronaviru

Briefingu se účastní Kristýna Herrmannová z Kliniky infekčních parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Sledujte přímý přenos od ČTK se Sputnikem.

Konference ohledně výskytu koronaviru v Evropě

Včera 26. ledna v Praze proběhla tisková konference k aktuální situaci a plánovanému postupu ohledně výskytu onemocnění koronaviru v Evropě.

V rámci programu byla prezentována jednotlivá opatření a připravenost České republiky v souvislosti se šířením tohoto onemocnění. Konference se zúčastnil i ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch.

Hlavní hygienička o epidemii

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo na svých stránkách během včerejška rozhovor s Evou Gottvaldovou, hlavní hygieničkou, o koronaviru.

„Svět je připravený, máme poučení ze SARS,“ prohlásila. V současné době, podle jejích slov, nedošlo k tomu, co se odehrálo v předchozích případech, kdy bylo nebezpečí šířících se infekcí podceněno.

„Potenciál rozšíření do Evropy se považuje za pravděpodobný, úroveň je střední. Vysokou úroveň mají země jako Thajsko, které mají intenzivní styk s Wu-chanem, kde je ohnisko nákazy,“ řekla hlavní hygienička a dodala: „Víme, že je tam interhumánní přenos (z člověka na člověka). Je identifikován ve velmi úzkém ‚face to face‘ kontaktu, takže v rodině, ale ne jednorázovém, nýbrž delší dobu trvajícím. To víme od předcházejících koronavirů SARS i MERS, že to takhle funguje. Nový vir může mít nějaké odlišné vlastnosti, nicméně tuto základní vlastnost bude zřejmě velice dobře kopírovat. Když jsou lidi vedle sebe pět nebo deset metrů a chvilku, neznamená to, že už tady máme nebezpečí.”

Gottvaldová zmínila, že čínská strana v tomto případě spolupracuje se světem na řešení krize. Peking přitom prý činí nejtvrdší kroky, jelikož se země nachází v epicentru nákazy.

Na otázku, zdali je u nás potřeba dělat preventivní opatření, hlavní hygienička odpověděla: „V našich podmínkách mohou být sporadické případy a kolem nich, pokud jsou úzké kontakty, může být klastr (shluk). My máme ale jiné hygienické standardy, i zdrojová zvířata musí na lidi působit v časové řadě delší dobu, aby se proces udržoval. Nemáme podmínky k tomu, aby se tady virus udržel, aby vzniklo sekundární ohnisko jako v Číně. Když bylo případů SARS po světě osm tisíc, u nás nebyl žádný.“