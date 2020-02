Pietní shromáždění na uctění památky předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery

Pietní shromáždění se od 16 hodin koná v pražském Rudolfinu. Zúčastní se ho nejvyšší ústavní činitelé, zákonodárci, členové vlády, politici a další významné osobnosti. Sledujte přímý přenos od ČTK se Sputnikem.

Pro veřejnost je před budovou Rudolfina umístěna velkoplošná obrazovka, na které lze sledovat živé vysílání pietního shromáždění.

Vlajky na úřadech jsou stažené na půl žerdi. V poledne se po celé zemi rozezněly sirény. Sirény se rozezněly signálem „Pieta“.

V 11 hodin proběhlo pietní shromáždění k uctění památky Kubery v Teplicích. Do Krušnohorského divadla, kde se shromáždění konalo, dorazilo vedení horní komory, předseda a místopředseda ODS Petr Fiala a Martin Kupka, teplický primátor Hynek Hanza a také premiér Andrej Babiš.

Smrt Jaroslava Kubery

V pondělí 20. ledna ve věku 72 let náhle zemřel předseda Senátu, člen ODS a dlouholetý primátor Teplic Jaroslav Kubera. Podle informací se Kuberovi udělalo nevolno v teplické kanceláři. Následně byl převezen do ústeckého kardiocentra, politik však zemřel po převozu do nemocnice. Kubera stál v čele horní komory od roku 2018.