Senát na schůzi volí nového předsedu

Kandidáty na předsednický post jsou předseda senátorského klubu ODS a místopředseda strany Miloš Vystrčil a současný první místopředseda Senátu Jiří Růžička, který byl zvolen s podporou TOP 09 a hnutí STAN.

O nástupci zesnulého Jaroslava Kubery v čele horní komory parlamentu budou senátoři rozhodovat tajnou volbou.

Smrt bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery

V pondělí 20. ledna ve věku 72 let náhle zemřel předseda Senátu, člen ODS a dlouholetý primátor Teplic Jaroslav Kubera. Podle informací se Kuberovi udělalo nevolno v teplické kanceláři. Následně byl převezen do ústeckého kardiocentra, politik však zemřel po převozu do nemocnice. Kubera stál v čele horní komory od roku 2018.