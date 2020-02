Video: „Ve Francii neexistuje žádná svoboda slova.“ Pjotr Pavlenskij sdělil podrobnosti svého zadržení

Konceptuální umělec a akcionista Pjotr Pavlenskij, který čelí obvinění ze šíření intimních videí, prohlásil, že nelituje toho, co se stalo, a nebojí se, že přijde o politický azyl ve Francii.

Zároveň vyjádřil lítost nad tím, že ve Francii neexistuje „žádná svoboda slova“.

„Pokud nemohu nic udělat proti velké lži, je to obrovské pokrytectví,“ dodal.

Pavlenskij celkovou situace hodnotí jako hroznou, ale očekává, že bude moci pokračovat.

Také se dotkl problému demokracie. Uvedl, že je zapojen do komunálních voleb, a jako Pařížan se chce zapojit do politického života, protože se ho to týká.

Ohledně akce hnutí žlutých vest zmínil, že to podporuje.

Zadržení Pjotra Pavlenského

Pavlenskij byl zadržen za účast ve rvačce na Silvestra, která se odehrála v domě jeho advokáta.

Policie však brzy zahájila výslech v jiném případu - zveřejnění intimních videí za údajné účasti bývalého kandidáta francouzské prezidentské strany na starostu Paříže Benjamina Grivo, po kterém Francouz svou kandidaturu stáhl.

Benjamin Grivo v pátek stáhl svou kandidaturu z voleb starosty Paříže poté, co se na internetu objevila intimní videa. Pavlenskij, který dříve získal ve Francii azyl, převzal odpovědnost za umístění těchto materiálů.

Na stránce Facebook zveřejnil odkaz na zdroj s videem sexuálního obsahu. Pavlenskij poznamenal, že tímto způsobem chtěl ukázat „pokrytectví“ Griva, který prováděl svou předvolební kampaň a kladl důraz na ochranu rodinných hodnot.

Grivo v sobotu podal stížnost kvůli „zásahu do soukromí“.