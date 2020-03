Video: Desítky nelegálních migrantů s dětmi v rukách překonávají divokou řeku na hranici mezi Tureckem a EU

Záběry ukazují skupiny mužů a žen s dětmi, kteří se pokoušejí vstoupit do Řecka. Lidé s dětmi na rukou jdou přes divokou řeku. Jejich těla jsou z poloviny ve vodě.



Již několik dnů se uprchlíci snaží dostat do Řecka. Dochází k tomu po prohlášení tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana. Minulý týden turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že vláda už nebude bránit přistěhovalcům ve vstupu do Evropské unie.

Otázka migrace na summitu V4 v Praze

„Situace na vnějších hranicích Evropské unie je vážná a nesmíme jí podcenit. Chceme udělat všechno, aby se neopakovala situace z roku 2015,“ prohlásil český premiér.

Ve středu 4. března se v Praze sešli premiéři zemí visegradské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).Tématem jednání premiérů byla i otázka nelegální migrace, která se vyostřila po rozhodnutí tureckých úřadů nezastavovat nadále migranty na jejich cestě do Evropy.

Babiš k věci dodal, že země V4 oceňují úsilí Řecka při ochraně hranic před nelegálními migranty. Konkrétní opatření podle něj budou jasná po dnešní schůzce ministrů vnitra v Bruselu.

„Jsme připravení pomáhat, jsme připraveni vyslat naši pomoc, na tom se shodujeme,“ sdělil Babiš.

Solidaritu zemí V4 v postoji vůči nelegální migraci potvrdili i slovenský premiér Peter Pellegrini a polský premiér Mateusz Morawiecki.

Situace na hranicích Turecka a EU

Po zhoršení situace v syrském Idlibu prohlásilo , že již dále nebude schopné zadržovat proudy migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, načež se k Řecku vydaly tisíce migrantů.Řecké ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Turecko provádí dezinformační kampaň a zprávy o desetitisících migrantů, kteří pronikli do Řecka, neodpovídají skutečnosti.Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských uprchlíků z Turecka do EU podle vzorce „jeden za jednoho“.Ömer Çelik, mluvčí vládnoucí turecké Strany spravedlnosti a rozvoje, již dříve uvedl, že Turecko chce i nadále sledovat svou migrační politiku, ale už není schopné mít pod kontrolou tok uprchlíků ze Sýrie.Země, které sousedí s Tureckem, následně informovaly o zpřísnění kontroly na hranicích.