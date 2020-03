Video: Další pomoc? Řecké plavidlo přistálo v místním přístavu kvůli ubytování migrantů

Loď byla poslaná na pomoc uprchlickému táboru Moria, který se nachází v blízkosti a má pojmout více než 20 000 migrantů, jakož i ubytovat ty migranty, kteří přicházejí v poslední době.



Předsedkyně Evropské Komise Ursula von der Leyenová informovala o pomoci ve výši 700 milionů eur na podporu Řecka, aby se dokázalo vypořádat s velkým přílivem migrantů poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otevřel hranice.

Migranti překonávají řeku na hranice Turecka a EU

Nelegální uprchlíci a migranti ve středu 4. března byli natočeni, jak překonávají řeku Marica, která protéká poblíž Edirne a tvoří přírodní hranici mezi Tureckem a Řeckem.



Situace na hranicích Turecka a EU

Záběry ukazují skupiny mužů a žen s dětmi, kteří se pokoušejí vstoupit do Řecka. Lidé s dětmi na rukou jdou přes divokou řeku. Jejich těla jsou z poloviny ve vodě.Již několik dnů sesnaží dostat do Řecka. Dochází k tomu po prohlášení tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana. Minulý týden turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že vláda už nebude bránit přistěhovalcům ve vstupu do Evropské unie.

Po zhoršení situace v syrském Idlibu Turecko prohlásilo, že již dále nebude schopné zadržovat proudy migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, načež se k Řecku vydaly tisíce migrantů.

Řecké ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Turecko provádí dezinformační kampaň a zprávy o desetitisících migrantů, kteří pronikli do Řecka, neodpovídají skutečnosti.



Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských uprchlíků z Turecka do EU podle vzorce „jeden za jednoho“.Ömer Çelik, mluvčí vládnoucí turecké Strany spravedlnosti a rozvoje, již dříve uvedl, že Turecko chce i nadále sledovat svou migrační politiku, ale už není schopné mít pod kontrolou tok uprchlíků ze Sýrie.Země, které sousedí s Tureckem, následně informovaly o zpřísnění kontroly na hranicích.