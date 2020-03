Video: Boj o přežití. Unikátní robot ve Velké Británii bojuje s koronavirem

Na videu se robot uklízeč pohybuje po jednom z terminálů druhého největšího londýnského letiště Gatwick.



Ve Velké Británii stejně jako ve většině zemí byla vyhlášena zesílená hygienická opatření na pozadí šíření koronavirové infekce.

Pandemie nového koronaviru

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu.



Nouzový stav na území ČR

Ve více než 100 zemích po celém světě bylo jižkolem 120 tisíc lidí, většina se uzdravila, ale více než čtyři tisíce zemřely.

Od čtvrtečních 14 hodin platí na území České republiky nouzový stav kvůli koronaviru. Vláda kromě toho činí řadu dalších opatření, platit mají po dobu 30 dnů.

Uvádí se, že od 12. března od 18:00 jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zákaz platí do odvolání.

V provozovnách stravovacích služeb je zakázána přítomnost veřejnosti, a to v době od 20:00 do 6:00. Kromě toho platí zákaz veřejnosti i v posilovnách, sportovištích, přírodních a umělých koupalištích. Týká se to i solárií, saun, wellness služeb, hudebních a společenských klubů, zábavních zařízení, veřejných knihoven a galerií.