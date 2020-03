Řešení současného stavu nouze v ČR a další kroky v boji s koronavirem

Zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) bylo svoláno v souvislosti s nutností řešení současného stavu nouze a zamezení dalšího šíření nákazy koronaviru COVID – 19.



Sledujte přímý přenos od ČTK se Sputnikem.

Koronavirus v ČR

Aktuálně je v Česku 774 nakažených novým koronavirem, zatímco včera večer jich bylo 694. České vládě se tak stále nedaří zabránit šíření viru.

Nová čísla nakažených vyplývají z webu Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je také uvedeno, že bylo provedeno již 11 619 testů. Celkově tak v ČR máme 774 nakažených. Čtyři lidé byli vyléčeni.

Ve čtvrtek za celý den přibylo 205 nových případů.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.