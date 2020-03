Video: Italská armáda vyvážela v noci na obrněných vozech rakve s těly obětí koronaviru

Kvuli tomu, že se místní krematoria a márnice nemohou vyrovnat s velkým počtem úmrtí, těla mrtvých budou zpopelněna v městech Modena, Acqui Terme, Domodossola, Parma, Piacenza a některých dalších městech.



Jejich popel bude poslán zpět do Bergama. Itálii zasáhla epidemie koronaviru nejvíce mezi zeměmi Evropské unie.

Koronavirus v Itálii

V Itálii včera zemřelo za den 627 lidí nakažených koronavirem. Jedná se o rekordní počet obětí za jeden den v této zemi. V Polsku kvůli nemoci vyhlásili epidemii. Srbsko má první oběť.



Pandemie Covid-19

Jak v zdůraznil náčelník civilní obrany Andželo Borrelli, lidé „zemřeli s koronavirem, ale ne kvůli němu“.Itálie včera předstihla Čínu v počtu celkových obětí nemoci – jejich počet včera dosáhl 4032.Borrelli zmínil vysoký počet lidí, kteří se uzdravili. Za jeden den se jedná o 689 lidí. Celkový počet vyléčených dosáhl 5129.V Itálii se nyní nachází okolo 47 tisíc případů onemocnění koronavirem, za jeden den tento ukazatel vyrostl o 4670 případů. Ve čtvrtek se nakazilo 4,5 tisíce lidí. Předtím se jednalo maximálně o 3 tisíce lidí denně.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.