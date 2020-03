Video: Byl vynalezen a uskutečněn nejbezpečnější způsob provádění testů na koronovirus

Pacienti, kteří si chtějí udělat test na koronavirus, procházejí chodbou, kde jsou jeden za druhým umístěny vstupy do průhledných boxů. Pak vstupují do volné kabiny jako do telefonní budky.



Lékaři jsou přitom na druhé straně. Ruce strčí do speciálních ochranných rukavic, které jsou připevněny ke kabině, a provádějí výtěr.

Pro komunikaci s pacientem se používá telefon, který je v každé kabině.



Pandemie Covid-19

Jižní Korea je považována za jednu ze zemí, která provádí nejúspěšnější opatření proti šíření koronaviru. Denně se v zemi testuje více než 10 tisíc občanů, přičemž výsledky jsou hotové za 5-6 hodin.

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.