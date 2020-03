Video: Dron se speciálně dostal přímo pod velrybí vodotrysk. Účel vás ohromí

Teď, když se objevily drony, často doprovázejí námořní obry a sbírají o nich cenné informace.



Sbírají i „laboratorní“ vyšetření, když velryba vyhodí na povrch vodotrysk, dron z něho sbírá částice pro výzkum.

Tento „plivanec“, který neobsahuje vodu, jak se mnozí domnívají, ale sloučeniny bakterií, vlhkosti a horkého vzduchu, dává odborníkům spoustu cenných biologických informací. Studiem složení směsi se dá určit DNA, hormony a těhotenství, a také zjistit složení mikrobiomu.

Zaměstnanci Ocean Alliance zveřejňují výsledky svých pozorování na sociální síti.

Konec velrybího vězení

Na internetu se objevilo video, které zveřejnila koalice Svoboda kosatkám a běluhám, na kterém můžeme vidět, jak pouští mořské živočichy do Ochotského moře v Rusku.



27. června byla vypuštěna do moře první skupina kosatek,a běluh po více než šestiměsíčním pobytu ve „velrybím vězení“ v zátoce Srednjaja. Zvířata byla přivezena na místo propuštění do Ochotského moře po zemi a vodě. Doprovázel je tým ze 70 lidí, který překonal 1 800 kilometrů. Toto je první taková zkušenost na světě.Zpočátku byla zvířata nervózní a držela se blízko břehu, ale po několika hodinách odplula do otevřeného moře.Jak je vidět na záběrech, vypuštěné kosatky se zvedaly a točily se ve vodě, což je podle vědců známkou nadšení (jásání).Podle informací ze satelitů se dvě kosatky nyní stěhují na Šantarské ostrovy, do oblasti, kde byly chyceny.Ve středním zálivu zůstává osm kosatek a více než 80 běluh. Další skupina se začne připravovat na vypuštění poté, co se odborníci vrátí do Primorja.Několik měsíců bylo v zátoce deset kosatek a 87 běluh. Mořští savci byli určeni k prodeji do akvárií. Objevilo se mnoho stížností se zákonností jejich chytání a podmínkami jejich držení. Byla také zahájena trestní a správní řízení.