Vláda ČR vyhlašuje další kroky v boji s koronavirem a formy pomoci postiženým podnikatelům a firmám

Po jednání probíhá tisková konference, na které má Vláda ČR zveřejnit další kroky v boji s koronavirem a představit další formy pomoci postiženým podnikatelům a firmám.

Na dnešní schůzi se vláda měla zabývat i dvěma novelami zákonů předloženými poslanci a Pardubickým krajem a jmenuje do funkcí státní tajemníky a tajemnice Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra.

Vzhledem k situaci, která v Česku panuje, premiér Andrej Babiš v České televizi dříve prohlásil, že chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní. Ten zatím platí od 12. března po dobu 30 dní.