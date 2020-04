Konference ministerstva zdravotnictví k průběžnému vyhodnocení vývoje onemocnění COVID-19

Sledujte přímý přenos od ČTK se Sputnikem.



30. března bylo v ČR prodlouženo omezení volného pohybu osob, a to do 11. dubna do šesté hodiny ranní.

Opatření v ČR

Zmiňme, že v Česku platí momentálně různá opatření. Platí zakáz pobývat na veřejných místech v počtu větším než dvě osoby a pro občany se vztahuje také povinnost nosit roušku na veřejných místech. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k tomu sdělil, že nově nemusí mít pokrývku úst a nosu při vycházení děti do dvou let a řidiči, kteří se nachází ve vozidle sami.

Dále platí, že prodejny potravin budou muset u vchodu bezplatně poskytovat zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce.

Zámečnictví, myčky aut a servisy strojů a domácích spotřebičů mohou znovu otevřít. Hotely a penziony mohou poskytovat ubytování těm, kteří ho potřebují kvůli práci.

Jisté novinky platí také pro živnostníky. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít nárok na měsíční dávku ve výši 15 tisíc korun a ošetřování dětí do 13 let. Podnikatelé však žádný nárok na náhradu škod kvůli nouzovému stavu mít nebudou. Po dobu 6 měsíců jsou jim odpuštěny minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.