Blanarovičová se podělila společnou fotkou s mámou během karantény. Fanoušci si ji ale spletli s babičkou. Foto

Tentokrát herečka zveřejnila rodinné foto se svou maminkou, která je podle slov herečky docela nervózní kvůli situaci, která je aktuálně v Česku.

Na fotce herečka ve sportovním oblečení stojí v kuchyni vedle maminky. Ženy se usmívají.

„Jsem s tebou mami. A s úsměvem to vše zvládneme,“ dodala.

Blanarovičová také poznamenala, že její maminka nepřetržitě sleduje situaci, ve které je její generace v ohrožení.

Uvedla také, že maminka pořád sleduje zprávy a vidí, jak ji spíše zajímá to, co bude s její rodinou.

Fanoušci bouřlivě reagovali na upřímnou fotku a popřáli oběma hodně zdraví. Někteří ale v komentářích začali psát, že to není maminka, ale babička.

Blanarovičová na karanténě

Před týdnem Blanarovičová odhalila, jak dlouho už sedí doma na karanténě. Herečka, která je známá z populárního seriálu Ulice, zveřejnila fotku z karantény ve sportovním oblečení.



K příspěvku uvedla, že už se čtyři týdny nachází doma a moc se těší do divadla, na natáčení, na koncerty. Dodala, že až všechno bude v pořádku, nikdy si nebude myslet, že toho má dost.

„Už nikdy nebudu špačkovat, že toho mám moc… Na co se těšíte vy?“ zeptala se svých sledujících.

Uživatelé začali hned vyprávět, co jim chybí v době karantény a na co se těší.

Mnozí uvedli, že se těší na rodinu, která žije v jiné zemi a stejně jako ona na práci. Ostatní dodali, že se těší na dobu, kdy to všechno skončí.

Yvetta Blanarovičová

Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Blanarovičová si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Nyní se objevuje na TV Nova v seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.