Konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k aktuální situaci s koronavirem

Sledujte přímý přenos od ČTK spolu se Sputnikem. Hlavním tématem jednání je boj s nákazou koronaviru.



Již v polovině března jednal Miloš Zeman se svými poradci o koronaviru. Jednání se tehdy zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V té době prezidentův tým podpořil návrh ministra zdravotnictví a vyzval občany, aby se zapojili do pomoci ve zdravotních, sociálních službách a službách s nimi souvisejícími.

Nárůst počtu nakažených COVID-19 v Česku

Počet nakažených v ČR novým koronavirem je aktuálně 4591 osob, za neděli přibylo pouze 115 nových případů. Zatímco v sobotu bylo odhaleno 283 nových pacientů. Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví na svém webu, 96 pacientů se z onemocnění vyléčilo, 72 jich naopak chorobě podlehlo.

Česká opatření proti šíření koronaviru pravděpodobně zabírají, za neděli se v Česku objevilo pouze 115 nových případů, což je výrazný pokles oproti předchozím dnů. Aktuálně je tak v České republice 4591 případů nákazy, navíc se 96 pacientů vyléčilo. Bohužel 72 osob nákaze podlehlo, pět osob zemřelo v noci. Celkem bylo provedeno 85 014 testů.

Dnes a ve středu navíc bude vláda jednat o zmírnění tvrdých restrikcí. Tento týden by se například mohly otevřít malé obchody a sportoviště. Nápad prosazuje premiér Babiš, ale ministr vnitra Jan Hamáček se tomu brání.

Babiš uvedl, že by se mohly otevřít obchody s dětskými potřebami, papírnictví a prodejny pracovních oděvů. Rozšířit by se podle něj mohl také prodej v hobbymarketech a stavebninách, kde nyní mohou nakupovat pouze podnikatelé a živnostníci. Vláda by měla rozhodnout ve středu.