Konference po jednání vlády ČR: Šíření koronaviru, pomoc firmám, živnostníkům i občanům

Hlavním tématem jednání je boj s nákazou koronaviru. Ministři by předem měli projednat především další opatření na pomoc firmám, živnostníkům i občanům při řešení dopadů epidemie koronaviru.



Dnes ráno už proběhla tisková konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k aktuální situaci související s koronavirem, nákupům ochranných pomůcek a testování pracovníků v sociálních službách.

Podpora Zemana

V sobotu se prezident Miloš Zeman sešel se svým poradním týmem v Lánech kvůli situaci s koronavirem v Česku a vyslovil uznání a podporu přijatým opatřením proti Covid-19. Porady se zúčastnil ministr vnitra Jana Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a policejní prezident Jan Švejdar.

„Prezident republiky plně podpořil opatření Ústředního krizového štábu pod vedením Jana Hamáčka,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Covid-19

Podporu opatřením vlády vyjadřuje i většina obyvatelstva. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Dotazování se provádělo 31. března a 1. dubna. Až 76 % dotázaných se domnívá, že opatření zavedená vládou jsou adekvátní. Je to o dvanáct procentních bodů více než v průzkumu ze 17. a 18. března. Asi 16 % se domnívá, že jsou příliš mírná. V minulém průzkumu si to myslelo 31 % dotázaných. Osm procent ocenilo opatření jako až příliš přísná.

Připomeňme, že úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej).

Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace informoval o vyhlášení pandemie Covid-19.