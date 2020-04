Tisková konference ministra vnitra Jana Hamáčka k návrhu možnosti vycestování z ČR

Návrh v pondělí schválila vláda. Sledujte přímý přenos od ČTK spolu se Sputnikem.



Včera proběhly konference ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k aktuální situaci související s koronavirem, nákupům ochranných pomůcek a testování pracovníků v sociálních službách a jednání české vlády ohledně šíření koronaviru.

Hlavním tématem jednání byl boj s nákazou koronaviru.

Zmírnění omezení v Česku

Česká vláda v pondělí zmírnila omezení pro individuální sporty. Od úterka tak cyklista nebo běžec nemusí mít roušku, pokud se bude pohybovat v místech, kde nejsou lidé. Bude možné také provozovat další individuální sporty na venkovních sportovištích, bude tedy možné hrát například tenis nebo jezdit na in-line bruslích.

„Vláda rozhodla o tom, že od úterka se uvolňují aktivity rekreačního sportovního charakteru a otevírají se venkovní sportoviště. Nejedná se o kolektivní sporty, ale individuální sporty,” uvedl po pondělním jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. Může tak jít například o tenis, golf, jízdu na kole, na bruslích nebo běhání.



Ministr zdravotnictví Vojtěch doplnil, že o otevírání vnitřních sportovišť vláda zatím neuvažuje, protože jsou to uzavřené místnosti, lidé používají náčiní a dotýkají se ho, takže může docházet k většímu šíření nákazy.

Od úterka jsou také otevřené sběrny a výkupy surovin a kompostárny.

V pondělí vláda také rozhodla, že od čtvrtka dojde k otevření hobby marketů, stavebnin, železářství a prodejen a servisů jízdních kol. Musí být dodržována přísná hygienická opatření.

Podle slov Havlíčka by další změny měly přijít od dalšího úterý. Jednat se bude o obuv či obchody pro děti. Objasnil to tím, že čtvrtek je posledním volným dnem, lidé by tak na nákup měli jen jeden den, a tudíž hrozí hygienické riziko.

Co se týče chytré karantény, tak ta je podle slov Prymuly ještě v testovací verzi. Uvedl, že je nutné doladit kontakty na jednotlivé laboratoře kvůli testování vzorků. Kromě toho se pracuje na tzv. vzpomínkové mapě nakaženého. Tam by se měl totiž za pomoci moderních technologií vytvořit seznam lidí, se kterými byl daný člověk v kontaktu.

Na velikonoční víkend vláda přísnější opatření nechystá. Ministr zdravotnictví Vojtěch uvedl, že platí omezení taková, jaká byla nastavena, lidé by měli zůstat doma. Vyloučil konání bohoslužeb a také chození koledníků. Vojtěch v úřadu ustanovil skupinu epidemiologů, která by měla posoudit, jaké případné dopady by mělo rozvolňování opatření.