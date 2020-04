Konference po jednání vlády. Jaké jsou další návrhy na překonání koronaviru v ČR?

Přímý přenos tiskové konference po jednání sledujte spolu se Sputnikem.

Jak bylo uvedeno dříve, od dnešního dne Češi mohou v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Vyjet lidé mohou například z pracovních důvodů, za lékařem nebo kvůli návštěvě rodiny. Samotné hranice však i nadále zůstávají zavřené a zákaz vstupu cizinců platí i nadále.

Na webu českého ministerstva vnitra jsou uvedeny případy, kdy lidé mohou vycestovat na dobu kratší než 24 hodin a dobu delší než 24 hodin. Na dobu kratší než 24 hodin je možné v naléhavé a mimořádné situaci vycestovat bez nutnosti karantény po návratu, tato možnost se vztahuje na zaměstnance složek IZS, pokud musí zasahovat v sousedním státě, na zemědělce, kteří musejí kvůli práci vyjet do sousedního státu, a na všechny občany, kteří musí za hranice jet k doktorovi, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu. Zároveň musí lidé důvod výjezdu na hranicích doložit.

Vycestování na dobu delší než 24 hodin zahrnuje po návratu nutnost 14denní karantény. Tady jde o cesty za zaměstnáním, výkon povolání, služební cesty atd. Ministerstvo zdůrazňuje, že tedy nelze cestovat do zahraničí do parku, lesa či na chalupu nebo si zajet na nákup nebo do zábavního parku.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

K dnešnímu dni se infekce covidu-19 rozšířila z Číny téměř po celém světě. Nejtěžší situace je v USA, ve Španělsku a v Itálii.

Co se týče České republiky, pak zde oficiální údaje z ministerstva zdravotnictví hlásí více než 6 000 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. V zemi platí různá omezení. Platí zákaz vstupu cizinců na území Česka, čeští obyvatelé mohou počínaje dneškem v odůvodněných případech vycestovat. Většina obchodů zůstává zatím zavřená.