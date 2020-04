Video: Originální mnohorázová rouška za 30-40 korun nikoho nenechá lhostejným. Video návod, jak je vytvořit

Dříve Radik vyráběl jednorázové roušky z izospanu, zajistil je všem svým kolegům z místního dětského domova. Později přišel s nápadem na vytvoření opakovaně použitelného ochranného prostředku. Rozhodl se kombinovat svou oblíbenou práci s užitečným – vyrábět roušky ze dřeva.

„Jednou mě napadlo, proč bych tu roušku neudělal z dýhy. Pracuji s ní už tři roky, řezám je a nějak z toho, nevím, mám radost. Jak kreslím, jak to vyřezávám, jak to sbírám – to je pro mě jako pro konstruktéra jedna radost,“ vypráví pedagog.

Tutomůžete použít opakovaně díky odnímatelnému dávkovači s ventilem. Roli filtru tu hraje běžná vata.

Náklady na takovou masku jsou podle něho 30-40 korun. Tvůrce ale nemá v úmyslu vynálezem vydělávat, a dokonce sdílí výkresy s ostatními.

Roušky jako poslední výkřik módy

V březnu vláda ČR doporučila všem obyvatelům, aby nevycházeli z domu bez ochranných pomůcek, které zakrývají ústa a nos. Ale kvůli akutnímu nedostatku roušek a respirátorů v obchodech se mnozí rozhodli vyrobit si roušku sami a ukazují na sociálních sítích, jak to udělat.

I když je rouška jen částečnou ochranou, může zpomalit šíření viru mezi lidmi, uvádějí lékaři.

„Běžný materiál sice zachytí jen minimální množství viru, ale zadrží část sekretu dýchacích cest, což je v době pandemie také důležité,“ řekl epidemiolog Rastislav Maďar pro portál iDNES.cz.

Jakou tkaninu použít pro opakovaně použitelné roušky? K tomu je vhodná látka ze 100% bavlny, je to ideálně plátno, aby se rouška dala sterilizovat, tedy vyvařit ve vysoké teplotě a poté vyžehlit na nejvyšší stupeň.

Dále to vše závisí na množství vašeho volného času a schopnosti šít.