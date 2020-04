Konference po jednání vlády. Čeká nás rozvolňování karanténních opatření?

Sledujte přímý přenos od ČTK spolu se Sputnikem.

Vláda by měla také formálně schválit, že požádá Poslaneckou sněmovnu o to, aby nouzový stav trval do 25. května, v současnosti platí do 30. dubna.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha všichni členové kabinetu s prodloužením nouzového stavu souhlasí.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) rovněž uvedl, že vláda o to Sněmovnu požádá již v pátek. Žádost poslancům vláda pošle, protože dříve Městský soud v Praze zrušil omezení pohybu i služeb opatřeními ministra zdravotnictví.

Ministři ve čtvrtek v reakci na dotyčné rozhodnutí soudu schválili soudem zrušená opatření.

Vzhledem k tomu, že jde o krizová opatření vlády podle krizového zákona, je prodloužení nouzového stavu nutné.

Plánuje se, že ministři by také měli dokončit jednání o přesunu čtyř miliard korun z vládní rozpočtové rezervy do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Tyto prostředky půjdou na záruky k úvěrům poskytovaným velkým firmám postiženým pandemií.

Kdy můžeme očekávat druhou vlnu

Virolog, doktor lékařských věd, profesor Anatolij Alštejn promluvil o tom, jak pravděpodobný je vznik druhé vlny koronaviru.

Podotkl, že podle všech příznaků „k nám virus přišel nadlouho“, a i když se do léta nemocnost nejspíše sníží, na podzim může počet nakažených znovu růst. Podle slov odborníka pro efektivní boj s koronavirem je nutná vakcína.

„I po vynalezení vakcíny a zahájení očkování však zůstane virus s námi. Nebude už pravdaže tak nebezpečný,“ řekl Alštejn v závěru svého komentáře pro noviny Komsomolskaja pravda.