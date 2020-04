Fenka přežila nejstrašnější příběh ve svém životě. Srdcervoucí záběry zmrzlého štěně, které čekalo na smrt

Zachráněné ze zamrzlé louže štěně jménem Vara našlo své nového majitele. Nyní fenka pojede do teplého domu v ruské Syzrani, kde se o ni bude starat.

Štěně, které mrzlo na ledu, našla zaměstnankyně čerpací stanice Natalia letos v únoru. Varu s největší pravděpodobností srazilo auto, a proto fenka ležela nedaleko čerpací stanice se zlomenou tlapou.

Natalia zahřála psa a s pomocí dobrovolníků bylo zvíře převezeno na veterinární kliniku v Samaře, kde prodělala operaci.

„První pomoc jí poskytli naši kolegové, pak poslali fenku k nám, kde se pejsek velmi dlouho léčil na intenzivní péči naší kliniky,“ uvádí Žana Benduk, lékařka samarské veterinární kliniky.

Podle veterinářů se zpočátku štěně vyhýbalo komunikaci s lidmi, ale dobrovolníci a lékaři se aktivně zapojili do socializace Vary. Chodili s ní na procházky, aby si zvykla na obojek.

Po dlouhé léčbě a rehabilitaci pro štěně byla nalezena paní ze Syzraně, která se rozhodla vzít Varu do svého domova a poskytnout jí nový život. Nyní se štěně, i když s obavami, dívá šťastnýma očima z okna auta na cestě do nového domova.

Lidská krutost

Dříve jistou fenku nalezli v ruském Petrohradě po dvou týdnech nešťastnou a vysílenou. Nemohla došlápnout na přední tlapku. Zřejmě ji někdo týral. Dobrovolníci ji odvezli na kliniku. Rentgen ukázal, že na ni někdo střílel. Tlapku dávali dohromady celých pět hodin. Teď je maličká na rehabilitaci a s novou tlapkou se učí chodit. Lékaři říkají, že Njuša možná dokonce nebude ani kulhat.

Již dříve dobrovolníci v Rumunsku zachránili psa, který hlasitě kňučel, protože se bál lidí. Bývalí majitelé se k němu chovali krutě a až díky dobrovolnici Monice toto zvíře poprvé poznalo, co je to něha. Byl však zapotřebí nějaký čas, než se pes uklidnil. Kdyby nebylo Moniky, pes by nikdy nepoznal, že je lidem možné věřit. Nakonec mu našli nový domov a teď pes bydlí tak, jak si vždy zasloužil.