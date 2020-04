Výhled do dalších týdnů. Konference ministerstva zdravotnictví k průběžnému hodnocení vývoje covid-19

Dnes 30. dubna v Praze probíhá tisková konference ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému hodnocení vývoje onemocnění covid-19 a k výhledu do dalších týdnů.

Účastní se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, náměstek ministra Roman Prymula, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek a předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.

Prodloužení nouzového stavu a uvolňování restrikcí

Poslanci během jednání v Poslanecké sněmovně rozhodli o prodloužení nouzového stavu – trvá tak do 17. května. Nouzový stav měl skončit 30. dubna a vláda původně požadovala jeho prodloužení až do 25. května. Tento termín však neměl dostatečnou podporu.

Zmiňme také to, že v Česku se začínají postupně. V pondělí 27. dubna mohly otevřít všechny maloobchodní provozovny s velikostí do 2500 metrů čtverečních. Neplatí to ovšem pro obchody, které se nachází v nákupních centrech s velikostí nad pět tisíc metrů čtverečních, pakliže nemají samostatný vchod z venkovních prostor.

Je nutné, aby byly dodržovány odstupy dvou metrů, nutná je dezinfekce rukou a samozřejmostí jsou i roušky u zaměstnanců i zákazníků. Zaměstnanci musí pracovat v rukavicích, které budou na vyžádání dostupné i pro zákazníky.

V obchodech s oblečením je zakázáno jeho zkoušení, zavřeny budou tedy i zkušební kabinky. Pokud bude zboží vráceno, musí být ponecháno tři dny v „karanténě“ bez použití. Od pondělka mohou mít otevřeno také posilovny, autoškoly, knihovny, vnější prostory zoologických, dendrologických, botanických zahrad.

Od 11. května se počítá s otevřením prodejen v nákupních centrech, otevřít budou moci i provozovny nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra, restaurace s výdejními okénky nebo zahrádkami, kadeřnictví, muzea, galerie, výstavní síně. Podle posledního plánu by měly otevřít i zámky, hrady a skanzeny.

Počínaje 25. květnem by se měly otevřít vnitřní prostory restaurací, hotely, kempy, taxislužby a divadla.