Video: Ruské strategické bombardéry Tu-160 uskutečnily osmihodinový let v doprovodu letectva čtyř zemí

Podle informací agentury ruské bombardéry Tu-160 na jednotlivých fázích trasy letěly v doprovodu stíhaček Finska, Dánska, Polska a Švédska.

Také v předvečer letu dva dálkové ruské bombardéry Tu-22M3 uskutečnily let nad vodami Barentsova a Norského moře v doprovodu norských stíhaček. Jak uvedlo ministerstvo obrany, všechny lety ruských vzdušných a kosmických sil jsou prováděny v souladu s mezinárodními pravidly pro používání vzdušného prostoru.