Video: Dechberoucí záběry, jak Rusko po celé zemi oslavilo 75. výročí vítězství

Sputnik má k dispozici exkluzivní sbírku ohňostrojů, natočených v různých částech země.

Dne 9. května ráno ruský prezident Vladimir Putin k 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce položil květiny k věčnému ohni a vystoupil se svým projevem pro všechny Rusy.

Podle tradice z minulých let šel ruský vůdce pěšky do Alexandrovské zahrady, aby uložil květiny k Hrobu neznámého vojína, a to z Rudého náměstí po skončení vojenské přehlídky.

V letošním roce se přehlídka vítězství ale posunula z důvodu pandemie koronaviru.

V předvečer slavnostního uložení květin a věnce u Hrobu neznámého vojína odborníci provedli dezinfekci Alexandrovské zahrady.

Letecká show ruských akrobatických skupin

V rámci oslav také proběhla letecká show ruských akrobatických skupin.

Ruské akrobatické skupiny provádějí ohromující leteckou akrobacii 9. května po celé zemi, ale největší část proběhla v ruském hlavním městě.

Leteckou show, jejíž první část začala ráno 9. května, občané sledovali z balkonů a oken a také prostřednictvím online vysílání.

Druhá část zahrnovala leteckou show leteckých skupin. Během představení vzletěly do oblak čtyři ruské akrobatické skupiny.