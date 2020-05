Crew Dragon společnosti SpaceX zakotvuje na Mezinárodní kosmické stanici (ISS)

Na rozdíl od nákladních lodí Dragon, které pro přiblížení se ke stanici používaly dálkový manipulátor, Crew Dragon je vybaven automatickým systémem ukotvení. Ve fázi sblížení s ISS astronauti vyzkouší systém ručního řízení lodi.

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty NASA na palubě kosmické lodi Crew Dragon se vypravila na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) 30 května. Její start byl vysílán na webových stránkách SpaceX.

Připomeňme, že start dané rakety se uskutečnil až na druhý pokus. Původně byl totiž naplánován na středu 27. května, ale kvůli špatnému počasí byl zrušen.

Mise SpaceX

Pokud jde o posádku, na palubě kosmické lodise nachází Bob Behnken a Douglas Hurley, který je zároveň velitelem lodi. Hlavním úkolem dotyčným bude dokončit testování lodi Crew Dragon. Astronauti tak na oběžné dráze vyzkouší například manuální ovládání lodi a řadu dalších testů. Pak se připojí k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

NASA spolupracuje na pilotovaných letech se společnostmi SpaceX a Boeing, z nichž každá vytvořila a otestovala svou vlastní kosmickou loď v bezpilotním režimu. Úspěšná mise SpaceX s posádkou jí umožní dostat se daleko vpřed v závodě proti Boeingu.

Kromě toho, pokud mise sklidí úspěch, dostane loď Crew Dragon oficiální schválení od NASA pro dopravu astronautů do vesmíru. To by dle mnohých mohlo znamenat i začátek doby vesmírné turistiky.

„Tohle je začátek soukromých letů do vesmíru. Společnosti jako SpaceX a Boeing budou mít možnost vyrábět další stroje a dopravovat do vesmíru kromě astronautů NASA i soukromé osoby,“ řekl starší poradce ve SpaceX a bývalý astronaut NASA Garrett Reisman.

Musk dává důraz na opětovné využívání částí raket. I v tomto případě první stupeň rakety Falcon 9 bezpečně přistál na plovoucí plošinu firmy SpaceX.