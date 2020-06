Konference vlády na pozadí uvolnění opatření

Sledujte přímý přenos od ČTK spolu se Sputnikem.

Ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček v pátek oznámil, že v pondělí by měla proběhnout jednání na téma spojená s povolením vycestování do zahraničí. Návrh, který se česká vláda chystá projednat, předpokládá rozdělení veškerých států do tří kategorií, a to na základě epidemiologické situace v těchto zemích.

„Do států v zelené kategorii bude umožněno cestovat bez testů. Nebude tedy nutné uvádět důvod, proč člověk cestuje do zahraničí,“ uvedl v pátek Tomáš Petříček.

Dále český ministr zahraničí uvažuje o tom, že by do této kategorie mohly být zahrnuty takové státy, jako je například Německo, Polsko, Slovinsko, Bulharsko, Řecko a také Chorvatsko. Co se týče možného data, od něhož by vycestování podle nových pravidel mohlo být povoleno, uvádí se 15. červen. Nicméně uvedená kategorizace bude spíš flexibilní, což znamená, že v případě zhoršení situace v určitém státu bude vycestování do této země zase zakázáno.