Video: Dechberoucí letecká akrobacie. Russkije viťazi provedli lety na třech typech letadel, a to v jediné řadě

Podle zprávy tiskové služby Ministerstva obrany RF se specifikou letu stalo provádění komplexních manévrů složité a vyšší akrobacie, jako jsou zákruty s náklonem, přemety, vývrtky a další prvky.

Poukazuje se na to, že pilotní program byl proveden ve stanovených intervalech a vzdálenostech méně než tři metry mezi letadly. Je to poprvé, co byly všechny tři typy letadel v jedné řadě.

Letecká show ruských akrobatických skupin na počest 75. výročí vítězství

Na konci letu velitel letecké skupiny plukovník Andrej Alekseev vykonal zvon, sud, vývrtku, průlet v minimální rychlosti, předvedl manévrovatelné vlastnosti nejnovější víceúčelové stíhačky

9. května na počest 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce se v Moskvě konala letecká show ruských akrobatických skupin.

Ruské akrobatické skupiny provedly ohromující leteckou akrobacii 9. května po celé zemi, ale největší část proběhla v ruském hlavním městě.

Leteckou show, jejíž první část začala ráno 9. května, občané sledovali z balkonů a oken a také prostřednictvím online vysílání.

Druhá část zahrnovala leteckou show leteckých skupin. Během představení do nebe vylétly čtyři ruské akrobatické skupiny.