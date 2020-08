Uvítání amerického ministra Mika Pompea premiérem ČR Andrejem Babišem

Dnešní program začíná uvítáním amerického ministra premiérem Andrejem Babišem v Kramářově vile, poté je naplánována společná tisková konference ve Strakově akademii.

Včera si americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo v Plzni připomněl 75. výročí konce 2. světové války, včetně osvobození města americkými vojáky. U památníku na plzeňské Americké třídě položil spolu s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem věnce.

„Jeden z nápisů (na památníku – red.) říká, že nikdy nezapomeneme. Skutečně je tomu tak, touto oslavou dnes udržujeme historii naživu. (…) Jen si mohu představovat obrovskou radost z okamžiku, když americké džípy a tanky zaburácely ve městě před 75 lety," prohlásil v projevu Pompeo.

​Nejameričtější město v Česku

Martin Baxa, primátor Plzně, se s ministry setkal v Muzeu generála Pattona a u pomníku americkým vojskům. Pompeovi údajně řekl, že Plzeň je nejameričtější město v Česku. Americký ministr zahraničí si podle jeho slov s velkým zájmem prohlédl Pattonovo muzeum věnované osvobození Plzně americkými vojáky.

​Program Pompea

​Tomáš Petříček na svých sociálních sítích také publikoval fotografii s americkým ministrem zahraničí během návštěvy plzeňského pivovaru. „Těšil jsem se, ne že ne. Co by to bylo za návštěvu Plzně bez zastávky v pivovaru. Doufám, že Mikovi Pompeovi chutnalo,“ napsal na svých sociálních sítích.

Návštěva města Plzně byla hlavním bodem včerejšího programu amerického ministra zahraničí Pompea. Ten přiletěl ráno 11. srpna na několikadenní státní návštěvu. Dnes se setká mimo jiné s premiérem Andrejem Babišem, prezidentem Milošem Zemanem a má naplánované vystoupení v Senátu.