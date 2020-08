Omská nemocnice, kde se Alexej Navalnyj nachází na intenzivní péči

Informovala o tom jeho tisková mluvčí Kira Jarmyšová.

„Alexej má toxickou otravu. Jedeme sanitkou do nemocnice,“ napsala Kira Jarmyšová na Twitteru.

„Předpokládáme, že Alexej byl otráven něčím přimíchaným do čaje. Bylo to to jediné, co ráno pil. Doktoři říkají, že toxin se kvůli horké tekutině rychleji vstřebal,“ řekla.

V Omské nemocnici, kam Navalného odvezla sanitka, uvedli, že aktivista je na intenzivní péči.

„Alexej Navalnyj je ve vážném stavu na intenzivní péči,“ uvedli.

Jarmyšová dodává, že aktivista je připojen na plicní ventilaci.

„Alexej je stále v bezvědomí, byl napojen na ventilátor. Přivolali jsme do nemocnice policii,“ uvedla tisková mluvčí.

„Je v kómatu ve vážném stavu. Zatím nemáme žádné výsledky testů,“ sdělila.