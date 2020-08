Video: Komentář zástupce primáře nemocnice, kde se nyní nachází Alexej Navalnyj

Podle zástupce primáře Omské pohotovostní nemocnice č. 1 Anatolije Kaliničenka je stav politika těžký.

Lékař potvrdil, že pacient je v nemocnici, jeho stav je těžký a je připojen na ventilátor.

„Nyní zkoumáme několik diagnóz, které jsou vyloučeny, potvrzeny nebo jsou v procesu. Během dneška, myslím, bude zjištěna diagnóza,“ sdělil.

Uvedl také, že symptomatická léčba se provádí v plném rozsahu a tým lékařů pracuje na všech diagnózách.

Dodal ale, že více podrobností nemůže sdělit.

„Máme federální zákon 323, který zakazuje zveřejnění informací o diagnóze, léčbě atd. bez souhlasu pacienta,“ uvedl.

Hospitalizace Alexeje Navalného

Ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj byl hospitalizován na jednotku intenzivní péče dnes ráno. Letadlo, kterým aktivista cestoval z Tomsku do Moskvy, nouzově přistálo v Omsku. Informovala o tom jeho tisková mluvčí Kira Jarmyšová.

„Alexej má toxickou otravu. Jedeme sanitkou do nemocnice,“ napsala Kira Jarmyšová na Twitteru.

„Předpokládáme, že Alexej byl otráven něčím přimíchaným do čaje. Bylo to to jediné, co ráno pil. Doktoři říkají, že toxin se kvůli horké tekutině rychleji vstřebal,“ řekla.

V Omské nemocnice, kam Navalného odvezla sanitka, uvedli, že aktivista je na intenzivní péči. Jarmyšová dodáva, že aktivista je připojen na plicní ventilaci.

„Alexej je stále v bezvědomí, byl napojen na ventilátor. Přivolali jsme do nemocnice policii,“ uvedla tisková mluvčí.

„Je v kómatu ve vážném stavu. Zatím nemáme žádné výsledky testů,“ sdělila.

Reakce Kremlu

Zprávy o hospitalizaci Navalného dnes také okomentoval mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kreml podle něj přeje aktivistovi, „jako každému občanovi Ruska”, rychlé uzdravení.

Kreml je také připraven operativně posoudit žádost o léčbě Navalného mimo Rusko, jestli podobnou žádost úřady obdrží. V případě potvrzení otravy bude zahájeno vyšetřování, dodal k tomu Peskov.

„Zaprvé musíme počkat na závěrečné analýzy, které pomohou lékařům určit, co se stalo, co způsobilo tuto situaci,“ řekl.

Očitý svědek o incidentu

Cestující, který letěl s aktivistou, sdělil podrobnosti incidentu. Podle něj 20 minut po vzletu šel Navalnyj do zadní části letadla.

„Zdálo se mi, že to byl Navalnyj. Po hodině a půl bylo nouzové přistání v Omsku, dorazili záchranáři a uviděl jsem, že je to Navalnyj,“ řekl.

Podle Fondu boje s korupcí (FBK), který Navalnyj řídí, má aktivista za sebou další pokus o otravu. V loňském roce k podobnému incidentu mělo dojít, když byl ve věznici. Podle lékařů ale šlo o „prudkou alergickou reakci“.

Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.