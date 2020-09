Konference ministra zdravotnictví Romana Prymuly k novým protiepidemickým opatřením

Sledujte přímý přenos od ČTK spolu se Sputnikem.

Nový ministr zdravotnictví je v akci

Roman Prymula v úterý ráno oficiálně převzal velení nad ministerstvem zdravotnictví. Do funkce ho uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ve funkci nahradil Adama Vojtěcha, který rezignoval. Babiš řekl, že bude s Vojtěchem i nadále spolupracovat. Informoval o tom portál TN.cz

První kroky Prymula naznačil už v neděli.

„Je jisté, že my budeme stoupat někam do pásma 6 až 8 000 (nakažených covidem-19 za den, pozn. red.). Pokud budeme provádět opatření, tak bychom to tady mohli oploštit. Pokud ta opatření nebudou, tak je jasné, že nám hrozí další nárůst,“ řekl Prymula v Partii na Primě.

Podpořil i opětovné vyhlášení nouzového stavu.

„Nouzový stav má své výhody, a pokud ten nárůst takovýto bude, tak si myslím, že je namístě o něm uvažovat,“ uvedl.

Nový ministr zdravotnictví připustil, že Česko čekají další opatření. Zmínil utlumení rizikových hromadných akcí, zavření hospod a barů už ve 22 hodin a zavedení distanční výuky na druhém stupni základních škol v postižených regionech. Prymula také navrhl, aby ředitelé škol před pondělním svátkem 28. září vyhlásili volno ve školách i na pátek, školy ale plošně zavírat nechce.

Podle Prymuly nejde o zákazy, ale uvědomění, že se lidé nemají nějakou dobu stýkat. „Ať uděláme cokoliv, má to dojezd minimálně v horizontu týdne až 10 dnů. Opatření se projevují poměrně pozdě. Nechceme dělat opatření, která by postihla ekonomiku. Není možné ji zdecimovat tím, že uzavřeme celou republiku. Musíme ale pečlivě zvažovat, jaká opatření přijmout, protože trendy pozitivní nejsou,“ řekl nový ministr zdravotnictví.

Prymula upozornil, že zaváděná opatření v Česku budou vyžadovat spolupráci úplně všech. „Nejdou nad rámec Evropy, v podstatě ji doháníme. V létě jsme se rozvolnili opravdu hodně,“ konstatoval.

„Existuje celá řada priorit, které na ministerstvu musejí pokračovat. Nechystám žádnou revoluci ani personální zemětřesení. Chci pokračovat v linii, kterou nastavil pan ministr Vojtěch. Na některých projektech jsem se sám podílel,“ předeslal Prymula.

Prymulu jmenoval prezident Miloš Zeman už v pondělí odpoledne. Podle hlavy státu není lepšího odborníka, který by resort řídil v době počínající druhé vlny koronavirové epidemie.