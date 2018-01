Video s hadem, který požírá sebe sama, vyvolalo diskusi na internetu

Na videu komentuje Brit podivné chování plaza a říká mu „ty hloupý hade". Pak se dává plaza na krk.

„To je hadí náhrdelník", žertuje.

Takové chování pobouřilo uživatele internetu.

„To je odporné video. Jak naivní mají být lidé, aby si mysleli, že je to směšné, že je to hloupé, když sami zavinili to, co ti (hadi) dělají", napsal Aviation Compilation.

Jiný uživatel vysvětlil, v čem je příčina sebepožírání u plazů.

„Když se stává hadům příliš horko, dezorientují se. Jejich urychlený metabolismus vyvolává klamný pocit hladu, a proto začínají požírat to, co v tomto okamžiku vidí. V nesvobodě žijí hadi sami, a za podobné situaci jim nestačí jídlo. Proto musejí požírat vlastní ocasy", napsal Akrudibum Rum.