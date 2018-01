Vykuchaná a zapečená ryba začala najednou sebou škubat. Stalo se to v Číně. Video na internetu bylo natočeno na podnikové zábavě v provincii Hunan na jihu Číny.

Video, jak píše The Independent, vyvolalo bouřlivé spory uživatelů o tom, jak se to mohlo stát. Jedni mají za to, že ryba nebyla pořádně vykucháná, jiní, že nebyla dost dobře propečená.

The Independent vysvětlil s odkazem na IFLSccience, že když umírá mozek a srdce ryby, mohou buňky v jejích svalech dál reagovat na některé dráždiče.