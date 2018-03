Cestovatel v čase z roku 2118 prozradil, proč se nemůže zúčastnit loterie a vyhrát milion

Podle jeho slov ho CIA v roce 1981 poslala do „tajné mise" do roku 2118 a teď na něho pořádá hon. Smithovým cílem bylo zjistit, co se stane s lidstvem v budoucnosti. Jako důkaz svých slov předvedl fotografii s rozmazanými zelenými mrakodrapy, které připomínají kaktusy. Varoval, že lidstvo bude čelit mnoha hrozbám.

​„Mezi hrozby lidstvu patří, jak je známo, globální oteplování, zvyšování mořské hladiny a také zvýšení emisí CO2 do podnebí," tvrdí.

Na otázku, proč se nezúčastní loterie, pokud je doopravdy cestovatel v čase a měl by vědět výsledky hazardních her, odpověděl, že mu to CIA přísně zakázala, protože se obávají časového paradoxu.

„CIA mi moc dobře zaplatila za mou misi. Dostal jsem významnou částku, takže jsem neměl důvod, proč bych se snažil dozvědět se vítězná čísla loterií v minulosti," dodal Smith.