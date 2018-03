NASA oznámila, že roboti opraváři se budou podobat droidům z Hvězdných válek

Kosmická agentura NASA připravuje roboty pro kolonizaci Marsu, ovšem zároveň pracuje na vytvoření pokročilých mechaniků, kteří by mohli opravovat stanice a lodě přímo ve vesmíru. Podle odborníků jsou Hvězdné války výborným zdrojem pro inspiraci.

Inženýři již vytvořili R2-D2, který ale není schopen splňovat veškeré funkce jako ve filmu. Teď mají další úkol. Vytvořit roboty, kteří by měli stejné funkce. Kris Verdeyen, inženýr kosmického centra Lindona Johnsona (NASA's Johnson Space Center) promluvil o pracích:

„Hvězdné války je famózní kulturní fenomén. Ukážete někomu R2-D2 a hned to zapálí blesk v jeho očích. Film je fantastikou, jeho autoři ani nikdy nepřemýšleli nad tím, jak tyto technologie mohou fungovat. Ale používat je pro komunikaci se společností je výborně. Rád si představuji, jak robot leze po kosmické stanici a opravuje ji. Mně by ovšem stačilo i to, kdyby robot mohl prostě strčit prst tam, kde je nějaká trhlina a pak by ji opravil astronaut."

V Hvězdných válkách jsou droidy podobné švýcarským nožům, dokážou udělat všechno najednou. V současné době inženýři pracují na tom, aby jejich roboti měli také spoustu nástrojů. Je pravděpodobné, že roboti budou připomínat člověka, protože to dovolí aplikovat nástroje, které již používají kosmonauti. Proto budou budoucí mechanici spíše připomínat C-3PO než R2-D2. Verdeyen dodal, že na technologii ještě musíme čekat, ale ne až tak dlouho.