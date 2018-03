Pilotovi se podařilo spustit porouchaný motor několik metrů nad zemí (VIDEO)

Barber vykonával obraty vyšší pilotáže v nebi nad Coral Springs na Floridě se svým dvouplošníkem Pitts. Nečekaně mu selhala vrtule a letoun začal padat.

Letec dokázal obrátit ho k silnici, na kterou by mohl přistát, ale v poslední chvíli motor přece jen nastartoval. Barber zařval radostí a pokračoval v letu.

„První reakcí bylo popírání skutečnosti, protože jsem také dřív slyšel, jak zhasíná motor, ale skutečně se to stalo poprvé.," řekl v interview pro The Daily Mail. „Dlouhá léta mne připravovali na podobné situace, avšak ve skutečnosti nemůže být člověk na to připraven, právě proto, že je to nečekané."

Barber řekl, že dokázal zachovat klid, což mu pomohlo přijmout adekvátní rozhodnutí a usměrnit letoun k místu vhodnému pro přistání.

„Doufám, že se to nikdy víc nestane mně nebo někomu jinému," dodal.