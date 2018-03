Dramatický incident: Letadla z Německa a Izraele se srazila na přistávací dráze (VIDEO)

Událost se odehrála, když obě letadla popojížděla ke vzletu. Německé letadlo Boeing 737 aerolinek Germania Airlines, které mělo letět do Berlína, zrovna couvalo, když narazilo do Boeingu 767 izraelské společnosti El Al, jenž se připravoval na let do Říma.

Na videu, které ukazuje následky srážky, lze vidět, jak cestující opouštějí jedno z letadel, na dalších záběrech sledujeme, jak se dvě zaklíněná letadla od sebe odtahují.

Jak uvedli zaměstnanci letiště, nikdo z cestujících nebyl zraněn. Teď probíhá vyšetřování, píše Haaretz.