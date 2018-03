Zvuky pekla: Poslechněte si, jak zní píšťalka smrti Aztéků (VIDEO)

Asi 15 let leželo mnoho píšťalek označených jako „rituální ozdoby" a „hračky" ve skladech, dokud je neobjevil (a to doslova) průzkumník Adje Both. Byl to právě Adje, který zjistil, že pokud do „hračky" foukneme, můžeme uslyšet srdcervoucí zvuky. Popsat zvuky by se dalo zhruba takto: „výkřiky tisíců duší, které sestupují do pekla". A věřte, že to je ještě umírněnější popis.

Adje a jeho následovník Roberto Velazquez, který se připojil ke studiu píšťalek, předpokládají, že píšťalky jsou součástí rituálu lidské oběti, protože mnoho z nich bylo nalezeno v hrobech v rukách nešťastných obětí. Vědci se domnívají, že úžasné zvuky píšťalky vtahovaly odsouzené k smrti do transu, takže se nebáli přicházející smrti.

Kromě toho existuje verze, že Aztékové používali tyto píšťalky na odhánění nepřátel (a máme podezření, že to muselo být velmi efektivní). Navrhujeme vám poslechnout si zvuk „píšťalky smrti Aztéků". Strach a chvění vám zaručujeme.