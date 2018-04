UFO pronásledovalo dopravní letadlo nad Egejským mořem (VIDEO)

V komentáři se uvádí, že neidentifikovaný objekt se podařilo natočit 21. března na palubě letadla, které letělo do Atén. UFO spatřili cestující pravděpodobně v oblasti Egejského moře nedaleko tureckého Izmiru.

Zpočátku uviděli cestující tmavý oblak neznámé povahy. Pak začal oblak bizarně a rychle měnit tvar, a když se na zlomky vteřiny vytahoval, podobal se kondenzační stopě po raketě nebo letadlu.

Pak se během několika minut změnilo UFO na velké tmavé křídlo obrovského kluzáku. Poté letěl objekt stoupavým letem a zmizel za viditelným horizontem.

Videozáznam shlédly během několika dnů tisíce lidí a získal tisíce komentářů. Internetoví uživatelé vyslovují různé domněnky.

Mezi verzemi o „mimozemských hostech" jsou také předpoklady o vojenských cvičeních, která se časově shodla s letem dopravního letadla. Jiní uživatelé se domnívají, že na videu je zaznamenán výron do atmosféry jakési chemické látky, a vyzývají ekology, aby tento případ neodkladně vyšetřili. Jiní zase dospěli k závěru, že by to mohl být složitý optický klam nebo prostě fata morgana.

Nicméně se všichni shodli na názoru, že trajektorie letu objektu a charakter jeho rychlé transformace se nedají zatím nijak vysvětlit z vědeckého hlediska.