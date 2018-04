Ze skály spláchnutá herečka se ukázala v celé své kráse (FOTO, VIDEO)

An innovative design for a high comfort #BalconyBra.

Choose the perfect fit of our #Space #BalconyBra, available up to size D, and be confident in your skin just like Kate Upton! Tap the link to shop!#Yamamay #SpringCollection #SS18 #ConfidentBeautyhttps://t.co/8h0eB9Hahw pic.twitter.com/5fyJA6o1gc