Videobloger z kanálu King of Random si zadal otázku, která napadne ne jen tak každého. Co se stane, když ponoříte gumového medvídka do tekuté soli? Její teplota je kolem 2000 stupňů, želé v ní hoří a voní páleným cukrem. Při hoření medvídek ochlazuje sůl kolem sebe a ona se krystalizuje na uhlíky. Nepokoušejte se zopakovat tento experiment sami! Tekutá sůl je nebezpečná substance.