Malajec natočil přízrak, který ho pronásledoval (VIDEO)

Muž sdělil, že jel po silnici v místním státě Kedah ve 3:35 ráno. Kamera jeho auta na okraji cesty zachytila anomálii. Po dobu celé cesty viděl periodicky jednu a tutéž ženu. Přízrak se objevil před Malajcem několikrát, po čemž se objevil přímo před čelním sklem. Řidič se nakonec přestal ovládat, prudce se otočil a uháněl opačným směrem.

Komentátoři na YouTube jsou přesvědčeni, že mystické video je pouhý fake. Mnozí mají za to, že jde o reklamní trik na podporu nadcházející premiéry malajsijského filmového hororu The Legend of Pontianak.