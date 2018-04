Gruzíncům se nezalíbili Afričané hrající fotbal, tak je napadli mačetami (VIDEO)

„Hráli jsme fotbal na veřejném místě, když se k nám přiblížil gruzínský muž a požadoval, abychom opustili hřiště. Zeptali jsme se proč? Řekl, že musíme opustit hřiště a vypadnout z jeho země," napsal muž.

Podle Zege obyvatel Tbilisi také řekl, že Afričané „nemají právo být v jeho zemi, protože jsou černí". „Pak se stal agresivnějším a zaútočil. A jako by to bylo plánováno, přiblížil se k nám dav gruzínských mužů s mačetami a kameny. Ještě jeden Gruzín s velkou pistolí na nás křičel z okna, že nás zabije, pokud neopustíme jeho zemi," poznamenal Zege.

„Než jsme pochopili, co se děje, tito lidé už nás napadli. Okamžitě jsme zavolali policii, ale kvůli jazykové bariéře Gruzínci snadno lhali a zkreslovali to, co se stalo. Řekli, že nás v klidu požádali, abychom opustili hřiště, aby si na něm mohly hrát děti," napsal Afričan.

„Dokonce jsme ukázali policii úplné video incidentu, ale pro naše velké překvapení nám na policii doporučili, abychom na to zapomněli a pokusili se těmto mužům odpustit. Žádný z útočníků nebyl zatčen. Ani nebyli vyzváni k omluvě," podotýká Nigerijec.