Kámen roztaví hřebík! Uživatelům internetu se zavařil mozek při luštění záhady! (VIDEO)

V popisu je uvedeno, že fosilii údajně našel jeden voják v Myanmaru (Barmě), který údajně tvrdí: jeho zbraň, která se náhodou ocitla vedle tajemné substance, se začala roztékat na zem.

Znepokojená internetová veřejnost se pustila do zkoumání záhady černého kamene. Autoritativní názor vyjádřil web Snopes , který se specializuje na odhalování internetových výmyslů, magických videonahrávek a babiččiných pohádek.Tamní znalci vysvětlují tento úkaz následovně: pokud je hřebík železný, při teplotě 1538 °C se rozpálí do červena. A takový efekt nevidíme. To znamená, že není vyroben ze železa, ale nejspíše z gallia, což je lehký kov stříbřité barvy, který se roztéká už při teplotě 29,8 °C.

Dalším argumentem ve prospěch této verze je to, že ruka v záběru, která manipuluje hřebíkem, je oblečena do latexové rukavice. To je předvídavé, uvádějí odborníci: ruka i zdravého člověka je dostatečně horká, aby se při kontaktu s ní začal tento kov rozpouštět a dráždit kůži. A což teprve černý kámen, vyhřátý myanmarským sluncem, ten by velice rychle roztavil takový hřebík!