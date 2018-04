Karma funguje: Američan utíkající před policií uvázl v nebezpečné bažině (VIDEO)

Pozornost pomocníků šerifa upoutalo auto jedoucí po silnici velkou rychlostí. Jak vyšlo najevo, vyskytuje se v kauze, která se vyšetřuje v sousedním okruhu. Po krátkém pronásledování se auto zastavilo, vyskočil z něho muž a skryl se v hustém porostu na kraji silnice. Policisté se psem běželi za ním.

Při útěku spadl podezíraný muž do bažiny. Když ho policisté našli, už se skoro celý ponořil do bažiny, na hladině zůstávala jenom hlava. Pomocníci šerifa potřebovali několik minut na to, aby muže z bažiny vytáhli.

Po zatčení mu byla vznesena obvinění z pokusu o útěk, napadení příslušníka právních orgánů a porušení podmínek zkušební doby při podmínečném odsouzení.