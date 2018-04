„Co jsem to sakra právě natočil?“ 3 záhadné objekty byly natočeny poblíž Měsíce (VIDEO)

Video začíná tím, že je kamera zaměřena na měsíc a jeho krátery. Nicméně, v 1:18 minutě jsou k vidění tři podivné předměty, které „tančí" kolem Měsíce.

© Foto : Illustration by RIA Novosti. Depositphotos, NASA Vesnice na Měsíci už existuje! V projektu Evropské kosmické agentury, řekl její ředitel

Všechno se to stalo velmi rychle a objekty brzo zmizely ze záběru. To všechno ale stačilo k tomu, aby člověk zůstal zmatený. Natolik zmatený, aby pojmenoval video „Co jsem to sakra natočil, co se to objevilo poblíž Měsíce?"

Autor videa se domnívá, že jsou to s největší pravděpodobností heliové balónky, které někdo vypustil, ale připouští, že tato teorie nemůže být potvrzena. Jiní uvedli, že souhlasí s touto verzí, zatímco někteří připustili, že by to mohly být meteority. Jeden uživatel dokonce zareagoval takto: „Víte co, možná to jsou jen mimozemšťané."

Video bylo natočeno během půlměsíce a bylo zveřejněno na YouTube uživatelem Do not Stop Motion.